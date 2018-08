Calciomercato Inter: prestito con diritto di riscatto per Keità Balde, attualmente in forza al Monaco

In attesa di Modric, l’Inter sta cercando di piazzare un super colpo. E’ Keita Balde l’ultimo nome accostato all’Inter, alla ricerca di un esterno oltre che di un centrocampista. Il ds Ausilio ha portato la trattativa con il Monaco molto avanti, impostata sull’ormai celebre prestito con obbligo (mascherato da diritto) di riscatto fissato a 30 milioni. Il senegalese con passaporto spagnolo sbarcò nel Principato l’estate scorsa e, al termine di una stagione non proprio trionfale, vorrebbe tornare in Italia. La società nerazzurra lavora sottotraccia da settimane alla trattativa e nella serata di ieri è arrivata l’accelerata decisiva che fa sperare in un accordo in tempi brevi.

Già un estate fa Keita e l’Inter potevano abbracciarsi. L’esterno arrivava da una stagione difficile, vissuta da separato in casa alla Lazio. L’Inter offrì 20 milioni, che non bastarono a strappare il senegalese dalle mani di Lotito che decise di cederlo al Monaco. Dopo 8 reti e prestazioni altalenanti con la maglia biancorossa, Keita vuole partire e l’Inter lo accoglierebbe con le braccia aperte. Spalletti oltre che su Keita potrà contare anche su Perisic (che non è sul mercato) su Politano e Karamoh. Una batteria d’esterni di tutto rispetto. Difficile a questo punto la permanenza di Candreva in nerazzurro. L’italiano è stato infatti inserito nella trattativa con i monegaschi ma non sarebbe entusiasta della destinazione.