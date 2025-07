Calciomercato Parma, Leoni rimarrà con i crociati? Spunta fuori una nuova indiscrezione - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni resta blindato, l’Inter si defila. La situazione attuale

Il Calciomercato Parma si sta confermando tra i più vivaci e strategici della Serie A, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei suoi giovani talenti. Tra questi spicca Giovanni Leoni, difensore classe 2006, considerato uno dei profili più promettenti del panorama italiano. Il giovane centrale è finito da tempo nel mirino di diverse big, tra cui l’Inter, che ha sondato concretamente il terreno per un eventuale acquisto.

Negli scorsi giorni la dirigenza nerazzurra aveva avviato contatti con il Parma per valutare la fattibilità dell’operazione, ma le richieste economiche del club emiliano hanno frenato ogni ulteriore sviluppo. Il Calciomercato Parma ha fatto una scelta chiara: blindare Leoni con una valutazione da 40 milioni di euro, cifra che ha convinto l’Inter a fare marcia indietro. La società nerazzurra, pur riconoscendo le qualità del ragazzo, ha giudicato l’investimento troppo oneroso per un classe 2006 ancora da testare stabilmente in Serie A.

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, avrebbe gradito l’arrivo di un difensore giovane e futuribile come Leoni per completare il reparto arretrato, ma dovrà guardare altrove. La priorità ora è destinare le risorse ottenute dalle recenti uscite – tra cui le cessioni di Stankovic e Buchanan e il probabile addio di Taremi – verso profili più immediatamente pronti per la prima squadra.

Dal canto suo, il Parma può ritenersi soddisfatto. Il fatto che club come l’Inter siano disposti a trattare un proprio giocatore con valutazioni così elevate è una conferma della bontà del lavoro fatto in ottica Calciomercato Parma, che unisce valorizzazione del vivaio e lungimiranza tecnica. Il club gialloblù non ha fretta di vendere e crede fermamente nello sviluppo del proprio gioiello, anche in ottica futura.

Leoni, intanto, continua la preparazione estiva con la prima squadra, pronto a giocarsi le sue carte in Serie A. La sensazione è che, salvo offerte clamorose, il giovane difensore resterà ancora in Emilia, con l’obiettivo di contribuire alla salvezza.

Il Calciomercato Parma resta vigile: c’è l’intenzione di costruire una rosa competitiva senza sacrificare i propri talenti migliori troppo presto.