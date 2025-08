Calciomercato Parma, Leoni sempre nel mirino di quella big! L'indiscrezione in casa crociata - Calcio News 24

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino dell’Inter, ma serve la cessione di Esposito

Il Calciomercato Parma si accende con l’interesse concreto dell’Inter per uno dei talenti più promettenti del club emiliano: Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006, è finito nel mirino dei nerazzurri, che lo seguono da tempo e valutano un assalto già nelle prossime settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nome di Leoni rappresenta un’opzione concreta per il futuro della retroguardia dell’Inter, ma per chiudere la trattativa sarà necessario prima sbloccare alcune operazioni in uscita.

Al centro del dossier c’è anche Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. La sua partenza consentirebbe al club di Viale della Liberazione di reperire le risorse economiche necessarie per finanziare l’acquisto del giovane talento difensivo. Una strategia precisa che dimostra come le big del nostro campionato stiano guardando con crescente attenzione ai movimenti del Calciomercato Parma, sempre più ricco di giovani interessanti.

Leoni, il gioiello che brilla a Parma

Giovanni Leoni è considerato una delle rivelazioni del calcio italiano. Nonostante la giovanissima età, il centrale ha già avuto modo di mettersi in mostra con personalità e grande solidità, qualità che lo rendono appetibile per un club come l’Inter, da sempre attento alla valorizzazione dei migliori prospetti. Il Parma, consapevole del valore del suo gioiello, è pronto ad ascoltare proposte, ma solo a fronte di un’offerta economica ritenuta adeguata.

Secondo fonti vicine al club, l’intenzione della società emiliana è quella di monetizzare per poter reinvestire nel progetto tecnico del nuovo mister. Tuttavia, in linea con le dinamiche del Calciomercato Parma, si valuterà anche l’eventuale possibilità di una cessione con prestito immediato o diritto di recompra.

Parma al centro delle strategie di mercato

Il nome di Leoni è soltanto uno dei tanti che stanno emergendo in questa sessione di Calciomercato Parma, che sta attirando le attenzioni di club di Serie A e anche di società estere. La società ducale continua a investire nella crescita dei propri giovani, cercando di bilanciare esigenze economiche e ambizioni sportive. Se l’Inter deciderà di affondare il colpo, lo farà solo dopo aver completato alcune uscite strategiche.