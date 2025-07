Calciomercato Serie A, Lecce e Parma in contatto. A Di Francesco piace Mihaila per l’attacco, si tratta con i crociati

Il Lecce guarda al mercato per rinforzare il reparto offensivo, e tra i profili seguiti spunta un nome nuovo: quello di Valentin Mihaila. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club salentino avrebbe avviato i primi contatti con il Parma per l’esterno offensivo rumeno, classe 2000.

Mihaila nel mirino: prime valutazioni in corso

L’operazione è ancora in fase iniziale, ma l’interesse del Lecce è concreto. L’obiettivo è fornire a Eusebio Di Francesco un’opzione in più sulle fasce, soprattutto dopo le difficoltà offensive della scorsa stagione. Mihaila, reduce da un’annata complicata, rappresenta un profilo interessante sul piano tecnico e tattico, con margini di rilancio in Serie A.

Stagione difficile, ma qualità evidenti

Nell’ultima stagione con la maglia del Parma, Mihaila ha totalizzato 22 presenze, condite da 3 assist, ma senza riuscire ad andare a segno. Il suo rendimento è stato fortemente condizionato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per l’intera seconda parte del campionato, interrompendo così un inizio incoraggiante.

Nonostante lo stop, il giocatore ha dimostrato in passato di avere spunti interessanti: velocità, dribbling e capacità di attaccare la profondità. È stato uno dei protagonisti del Parma nella stagione del ritorno in Serie A, dopo essere stato acquistato nel 2021 dal Universitatea Craiova.

Lecce alla ricerca di nuove soluzioni offensive

L’eventuale arrivo di Mihaila al Lecce offrirebbe a Di Francesco un esterno mancino capace di giocare a piede invertito, qualità che può risultare utile per una squadra che spesso fatica a creare superiorità numerica sugli esterni. Il club giallorosso punta a chiudere alcune operazioni in tempi brevi, e Mihaila potrebbe rappresentare un investimento a basso rischio con potenziale upside.

Attesi sviluppi nei prossimi giorni

La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i contatti tra le parti sono stati avviati. Il futuro di Mihaila potrebbe dunque essere ancora in Serie A, con Lecce pronto a offrirgli una nuova opportunità di rilancio.