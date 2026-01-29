Connect with us

Calciomercato Parma, è fatta per Scarlato: i crociati mettono le mani sulla stella argentina classe ’09

2 ore ago

Calciomercato Parma, è fatta per Scarlato: i crociati mettono le mani sulla stella argentina classe ’09. I dettagli dell’affare dal River Plate

Il Parma guarda al futuro e piazza un colpo di prospettiva internazionale. Secondo le indiscrezioni di Fabrizio Romano, i Ducali hanno ingaggiato Lucas Scarlato, talentuoso fantasista classe 2009 proveniente dal vivaio del River Plate. Il club emiliano ha bruciato la concorrenza di diverse società europee grazie al lavoro dell’agente Martin Guastadisegno, garantendo ai Millonarios una percentuale sulla futura rivendita del ragazzo.

PAROLE – «🟡🔵🇦🇷 Il Parma ha ingaggiato il talento del River Plate Lucas Scarlato con il club argentino, mantenendo una clausola di rivendita.
Il Parma ha anticipato diversi club negli acquisti, l’accordo è stato concluso dall’agente Martin Guastadisegno».

