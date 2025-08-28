Calciomercato Pisa, Albiol si avvicina sempre di più alla squadra nerazzurra. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Raul Albiol vicino al grande ritorno in Italia. Ecco la situazione

Il Calciomercato Pisa si accende con una trattativa sorprendente e di grande fascino: Raul Albiol è vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore spagnolo, ex Napoli e attualmente svincolato, è arrivato ieri a Forte dei Marmi, località non lontana da Pisa, dove ha incontrato i dirigenti del club toscano per discutere i dettagli di un possibile accordo.

Le parti si sono confrontate in serata e l’incontro ha lasciato sensazioni molto positive. C’è ottimismo attorno all’operazione e la sensazione è che si possa chiudere già entro poche ore, forse addirittura oggi a pranzo, con la firma ufficiale sul contratto che potrebbe essere solo una formalità.

Calciomercato Pisa: contratto di un anno con opzione per il secondo

Il Calciomercato Pisa potrebbe così regalare al tecnico Alberto Aquilani un innesto di esperienza internazionale, capace di guidare il reparto difensivo e fare da punto di riferimento per un gruppo giovane e ambizioso. Al centro della trattativa ci sono i dettagli contrattuali: l’idea della società è proporre ad Albiol un contratto di un anno, con opzione per il secondo in base a rendimento e obiettivi raggiunti.

Si tratterebbe di un colpo clamoroso per la Serie B e per il progetto tecnico del Pisa, che punta con decisione a un campionato da protagonista. L’eventuale arrivo di Albiol confermerebbe la volontà del club di alzare il livello qualitativo della rosa e di puntare su giocatori abituati ai palcoscenici più importanti.

Calciomercato Pisa: esperienza, leadership e qualità

Raul Albiol, 38 anni, ha alle spalle una carriera di altissimo livello con oltre 500 presenze tra Liga, Serie A e competizioni europee. Dopo l’esperienza in Italia con il Napoli, ha giocato da protagonista anche nel Villarreal, contribuendo alla vittoria dell’Europa League nel 2021. Il suo ritorno nel calcio italiano, in un progetto ambizioso come quello del Pisa, sarebbe una delle mosse più affascinanti di questa sessione.

Il Calciomercato Pisa entra così nel vivo con una trattativa che unisce esperienza, visione e ambizione. Le prossime ore saranno decisive, ma la sensazione è che Raul Albiol sia sempre più vicino a diventare un nuovo leader in nerazzurro.