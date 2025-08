Calciomercato Pisa, Nzola si avvicina? Ecco il piano dopo che è sfumato quell'attaccante - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: domani l’incontro decisivo per M’Bala Nzola, sfuma la pista Simeone

Il calciomercato Pisa entra in una fase caldissima, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nelle prossime ore, infatti, potrebbe arrivare una svolta importante nella trattativa che coinvolge M’Bala Nzola, attaccante angolano attualmente di proprietà della Fiorentina, reduce da un’esperienza in prestito al Lens con 6 gol in 21 presenze in Ligue 1.

Secondo fonti vicine al club, è previsto per domani un incontro cruciale tra il Pisa, la Fiorentina e l’entourage del calciatore. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è chiaro: chiudere per un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe al club toscano di testare l’attaccante prima di un eventuale investimento definitivo. Nzola, con il suo fisico imponente e la sua esperienza tra Serie A e Ligue 1, rappresenta un profilo ideale per rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione.

Nel contesto del calciomercato Pisa, la trattativa per Nzola si presenta come una delle più significative dell’estate, con il club fortemente intenzionato a portare in Toscana un attaccante di esperienza internazionale. La dirigenza sta lavorando con determinazione per garantire a mister Aquilani un reparto offensivo competitivo e pronto a lottare per obiettivi ambiziosi.

Diverso invece l’esito della pista Giovanni Simeone. Secondo quanto emerso, l’attaccante argentino sembra aver definitivamente accantonato l’ipotesi Pisa, orientandosi verso una nuova avventura in Serie A. Il Torino avrebbe infatti convinto il giocatore grazie a un contatto diretto con il tecnico Marco Baroni. Un dialogo che avrebbe fatto la differenza, spingendo Simeone a dire no sia al Nottingham Forest che ad altre destinazioni.

In queste ore si stanno limando gli ultimi dettagli tra il Napoli, club proprietario del cartellino, e i granata, ma la volontà del giocatore è già chiara: vuole vestire la maglia del Toro. Per il calciomercato Pisa si tratta quindi di una pista definitivamente tramontata.

Ora tutti i riflettori sono puntati su Nzola, che potrebbe diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco nerazzurro. Il vertice in programma domani potrebbe decidere le sorti della trattativa e, con esse, dare un volto chiaro al nuovo corso offensivo del Pisa.