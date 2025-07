Calciomercato Pisa, Simeone si avvicina. Nel mirino altri due colpi per la squadra nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: Simeone nel mirino, Scuffet vicino e Troilo in rampa di lancio. La situazione

Il Calciomercato Pisa entra nel vivo con una serie di operazioni strategiche pronte a delineare la rosa per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro ha intensificato i contatti con il Napoli per portare in Toscana Giovanni Simeone a titolo definitivo, con una formula interessante: nell’operazione rientrerebbe anche Zerbin con la formula del prestito e obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza. Tuttavia, per il giovane Zerbin c’è anche l’interesse della Cremonese, ma il Pisa sembra essere già in vantaggio nella corsa al suo cartellino.

Nel frattempo, il Calciomercato Pisa ha definito la porta del proprio futuro. Il portiere Nicolas ha appena rinnovato per un anno e rimarrà il terzo di fiducia, mentre è ormai a un passo l’arrivo di Simone Scuffet come secondo. L’estremo difensore ex Udinese e altre tappe si avvicina con determinazione a un accordo che rafforzerebbe il reparto, garantendo affidabilità tra i pali.

Non da meno è la situazione riguardante Troilo, che si avvicina sempre più al Pisa. Le parti sarebbero vicine alla fumata bianca, e il club nerazzurro punta a chiudere l’operazione a breve, assicurandosi un giocatore giovane ma già pronto al salto di qualità in Serie B.

Resta invece in stand-by la trattativa per Vignolo, con il Racing che mantiene delle pretese ancora alte rispetto alla proposta del Pisa. La trattativa non è però da escludere del tutto, seppur necessiti di ulteriori contatti e un possibile rilancio per arrivare a un’intesa.

A completare questo quadro, il tentativo di assicurarsi Giovanni Simeone dal Napoli rappresenta la mossa più ambiziosa del Calciomercato Pisa. Simeone, attaccante dalla grande esperienza, potrebbe arricchire il reparto offensivo con muscoli, gol e personalità. L’operazione, che prevede anche lo scambio con Zerbin, testimonia l’abilità della dirigenza toscana nel costruire proposte articolate e competitive.

In sintesi, il Pisa sta costruendo una campagna acquisti attenta e mirata: un mix di conferme come Nicolas e Scuffet, innesti promettenti come Troilo, e colpi di peso come Simeone con Zerbin. Il tutto sotto l’ombrello del progetto tecnico, che punta a rafforzare la squadra sia in porta sia in attacco.

Con il Calciomercato Pisa in piena attività, i tifosi possono sognare un avvio di stagione ambizioso e ben strutturato. La sensazione è che la squadra stia lavorando in anticipo per presentarsi competitiva fin dal primo giorno di campionato.