Calciomercato Juventus, fari puntati su Adrien Rabiot per il centrocampo: contatti con la dirigenza del Paris Saint Germain, può rientrare nell’affare anche Alex Sandro

Emre Can sta sostenendo in questi minuti le visite mediche di rito, ma il mercato della Juventus per il centrocampo non terminerà qui. Giuseppe Marotta e Fabio Paratici cercano qualità e, secondo quanto riporta Premium Sport, torna di moda Adrien Rabiot: in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2019, la mezzala francese non ha ancora rinnovato con il Psg e non è da escludere un addio in estate.

Il Paris Saint Germain è riluttante all’idea di privarsi di un talento del proprio settore giovanile e, nonostante la scadenza di contratto prossima, non chiede meno di 50 milioni di euro per il cartellino del classe 1995. Reduce da un’ottima stagione, due reti e sette assist tra Ligue 1 e Champions League, Rabiot è già stato accostato in passato al club bianconero e la dirigenza torinese è pronta a fare sul serio. Contatti con il diesse dei parigini Antero Henrique, non è da escludere che nella trattativa possano rientrare anche delle contropartite tecniche: il Psg è sulle tracce di Alex Sandro e il laterale difensivo potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare al talento di Saint-Maurice.