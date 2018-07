Coutinho, offerta shock del PSG: 270 milioni!

Calciomercato Psg, nel mirino di Nasser Al-Khelaifi è finito Coutinho: pronta una maxi-offerta da 270 milioni di euro per il fuoriclasse del Barcellona

Arrivato appena sei mesi fa al Barcellona per 125 milioni di euro, Coutinho si è confermato uno dei calciatori più decisivi in circolazione. Trascinatore del Brasile al Mondiale 2018, fino all’eliminazione patita contro il Belgio, l’ex Inter ha raccolto prestazioni di altissimo livello con la camiseta blaugrana: otto gol e cinque assist in 18 presenze, che vanno sommati alle 12 reti e 8 assist raccolti con il Liverpool fino a gennaio.

E c’è già chi è pronto a fare follie per strapparlo al Barcellona: secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul tavolo 270 milioni di euro. Una indiscrezione in contrasto con i problemi legati al FPF, ma il club di Nasser Al-Khelaifi ha già dimostrato di poter superare l’annoso paletto. Il contratto di Coutinho prevede una clausola rescissoria da 400 milioni di euro: in vista un altro affare Neymar? Attese conferme…