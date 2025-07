Calciomercato PSG, si cerca un doppio colpo dall'Italia: i francesi sono pronti ad un mercato da urlo! - Calcio News 24

Calciomercato PSG: dopo la sconfitta col Chelsea si cerca un attaccante top. La situazione

Fino a ieri sera sembrava che il Paris Saint-Germain fosse destinato a dominare ovunque, ma la sconfitta subita contro il Chelsea nella finale del Mondiale per Club ha sollevato diversi interrogativi sulla rosa a disposizione di Luis Enrique. Il calciomercato PSG potrebbe ora subire un’accelerazione importante, con l’obiettivo di colmare le lacune emerse proprio nell’appuntamento più atteso.

Il principale nodo riguarda l’assenza di un centravanti di ruolo: un attaccante capace di finalizzare con costanza e di offrire soluzioni quando la partita si fa complicata. Luis Enrique ha costruito un sistema di gioco brillante, ma manca ancora un vero numero 9 che possa fare la differenza nei momenti cruciali. Da qui parte la riflessione interna al club parigino, guidata dal responsabile dell’area tecnica Luis Campos.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, il calciomercato PSG si sta muovendo con decisione su due nomi di assoluto livello: Rafael Leão del Milan e Victor Osimhen del Napoli. Due profili diversi, per caratteristiche tecniche e situazione contrattuale, ma entrambi capaci di elevare il livello offensivo della squadra francese.

Leão, eletto a simbolo del progetto tecnico rossonero sotto la guida di Massimiliano Allegri, difficilmente sarà ceduto in questa finestra di mercato. Il suo ruolo centrale nel Milan, unito a una clausola rescissoria elevata, complica l’operazione. Diverso invece il discorso per Osimhen: il centravanti nigeriano è da tempo sul mercato e appare sempre più vicino all’addio. Il giocatore ha inviato un certificato medico per non unirsi al ritiro del Napoli, segnale chiaro di una rottura ormai definitiva.

De Laurentiis continua a fare muro, chiedendo una cifra importante, ma il PSG resta vigile. Su Osimhen c’è anche l’Al Hilal, mentre il Galatasaray avrebbe avviato contatti concreti, ma il fascino della Ligue 1 e la possibilità di giocare per un club ambizioso come il PSG potrebbero fare la differenza.

Il calciomercato PSG entra dunque nel vivo, con Luis Enrique in attesa del colpo in attacco che possa trasformare il sogno Champions League in realtà concreta.