Areola, niente Inter: «Vicino il rinnovo col Psg»

Accostato negli ultimi giorni all’Inter come possibile erede di Handanovic, Alphonse Areola difficilmente darà l’addio al Psg: vicino la firma sul rinnovo di contratto

L’arrivo di Gigi Buffon al Paris Saint Germain ha messo in bilico il futuro parigino di Alphonse Areola. Il portiere è in scadenza di contratto 2019 e negli ultimi giorni si è parlato di un possibile sbarco all’Inter come erede di Samir Handanovic. Ma il rinnovo col Psg non sembra in discussione…

Ecco le parole dell’estremo difensore francese ai microfoni di TF1: «Sono in scadenza di contratto, la trattativa per il prolungamento è avviata: spero di fare bene in questa stagione, meritandomi ciò che devo meritare. Ciò che conta di più, comunque, resta giocare».