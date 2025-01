Calciomercato Real Madrid, pressing per acquistare Alexander Arnold. Il prezzo del Liverpool - Calcio News 24

Calciomercato Real Madrid, pressing su Alexander Arnold per il mercato di gennaio. La situazione sulla trattativa con il Liverpool

Secondo quanto rivelato dal The Times, il calciomercato Real Madrid ha in testa una grande idea per la fascia: strappare dal Liverpool Alexander Arnold in vista del mercato di gennaio per compiere il salto di qualità.

Infatti tra Florentino Perez e il Liverpool ci sono stati dei contatti abbastanza importanti tra le parti, con i Reds che pretendono 25 milioni.