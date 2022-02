Calciomercato Real Madrid: il dopo Marcelo può arrivare dal Lipsia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Real Madrid pensa al futuro e per la prossima sessione di calciomercato ha messo nel mirino Angelino come erede di Marcelo

Obiettivo futuro nel calciomercato del Real Madrid sarà la ricerca di un terzino sinistro, con Angelino prima scelta.

Il contratto di Marcelo andrà infatti in scadenza e non verrà rinnovato, motivo per cui il club Blancos è sulle tracce del mancino che era entrato anche nelle idee dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sports De però, il Madrid non vorrebbe farselo sfuggire.