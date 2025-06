Calciomercato Real Madrid: l'operazione di ringiovanimento è totale, addio ai trentenni. Ecco tutte le mosse dell'estate dei blancos con Xabi Alonso - Calcio News 24

Calciomercato Real Madrid, l’operazione dei blancos per potenziare ulteriormente la squadra. La situazione attuale

Il Real Madrid del presente e, soprattutto, del futuro, sta subendo una trasformazione radicale e ben definita: i calciatori trentenni sono ufficialmente una specie in via d’estinzione. La strategia del club è chiara e non viene celata: è in corso un ringiovanimento totale della rosa blanca, un cambio di paradigma mirato a costruire le fondamenta per i prossimi successi. Il segnale più forte di questa nuova era è la drastica riduzione dell’età media della squadra.

Carlos Forjanes su As ne parla diffusamente.

Una volta che due figure storiche come Luka Modrić (39 anni) e Lucas Vázquez (33 anni) concluderanno la loro brillante avventura con i Blancos (prima o dopo il Mondiale per Club), il manipolo di “over 30” ancora presenti al Bernabéu si conterà sulle dita di una mano: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba e Ferland Mendy (che compirà 30 anni il prossimo 8 giugno). E basta. Con gli innesti già formalizzati del giovane difensore Dean Huijsen (20 anni, di ritorno dal prestito) e del forte terzino Trent Alexander-Arnold (26 anni), l’età media del gruppo scenderà a 25,3 anni. Un calo impressionante rispetto ai 28,2 anni della stagione 2022-23. L’obiettivo, ambizioso, è portarla ulteriormente al di sotto dei 25 anni.

Per raggiungere questo traguardo, il Real Madrid ha già individuato una rosa di talenti, tutti rigorosamente Under-25, pronti a “rompere il guscio” e a consacrarsi prima che il loro prezzo diventi inaccessibile. Nella lista dei desideri immediati figurano nomi promettenti: si valuta l’attivazione della clausola di riacquisto per Nico Paz (20 anni), talentuoso centrocampista cresciuto ne La Fábrica.

Per la fascia sinistra, l’identikit porta ad Álvaro Carreras (22 anni). A centrocampo, il nome che da tempo accende l’entusiasmo della dirigenza è quello di Florian Wirtz (22 anni), già stella affermata del Bayer Leverkusen; un’operazione complessa per l’alta valutazione e la forte concorrenza (su tutti il Liverpool), ma la cui giovane età permetterebbe un ammortamento pluriennale. Un’altra opzione solida per la mediana, come riportato da AS, è Angelo Stiller (24 anni) dello Stoccarda.

Questa politica non si limita ai soli acquisti. Il club punta fortemente sulla crescita interna dei giovani già in rosa. Ci si aspetta un ruolo da protagonisti per Arda Güler (20 anni) e per Endrick, che il prossimo mese compirà 19 anni. Proprio la volontà di potenziare lo sviluppo del talento turco, la “gemma ottomana”, è una delle ragioni principali dietro la decisione di non offrire a Modrić quell’ultimo anno di contratto che il croato sognava. Carlo Ancelotti, un mese fa, era stato profetico riguardo a Güler: «Penso che Arda diventerà un interno fantastico, per il futuro del Madrid sarà un giocatore molto, molto importante…». La sua trasformazione definitiva è attesa per la prossima stagione.

Parallelamente, un occhio di riguardo sarà rivolto, come da tradizione, al vivaio de La Fábrica. “Xabi” (figura chiave dello staff tecnico, presumibilmente con un ruolo decisionale sulla transizione dei giovani) monitorerà da vicino quest’estate un nutrito gruppo di canterani, tra cui Jacobo Ramón, Joan Martínez, Diego Aguado e Fortea, per delineare chi potrà gradualmente integrarsi nei piani della prima squadra.

Questo cambio di rotta radicale vede in Luka Modrić la punta di diamante di un esodo massiccio di calciatori veterani che ha caratterizzato l’ultimo triennio al Bernabéu. Nell’estate del 2023 hanno salutato Karim Benzema (35 anni), Eden Hazard (32) e Casemiro (31). Prima dell’inizio della stagione 2024-25 è toccato a Toni Kroos, Nacho Fernández e Joselu, tutti e tre con 34 anni. Per la prossima, oltre ai già citati Modrić e Lucas Vázquez, si chiuderanno capitoli importanti. Il Real Madrid volta pagina, con coraggio e visione, puntando su una nuova generazione di talenti per continuare a scrivere la storia.