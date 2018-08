Calciomercato Real Madrid, Florentino Perez ha messo nel mirino Eden Hazard: secondo la stampa francese, offerti 200 milioni di euro al Chelsea

Potrebbe essere Eden Hazard il sostituto di Cristiano Ronaldo? Il Real Madrid non ha ancora acquistato nessuno in attacco per sostituire il fuoriclasse portoghese, ceduto alla Juventus: in molti pensano che il motivo sia legato a Marco Asensio, talento sul punto di esplodere, ma in realtà Florentino Perez lavora al colpaccio…

Secondo Le 10 Sport, il Real Madrid è al lavoro per assicurarsi Eden Hazard: sul piatto 200 milioni di euro al Chelsea per il cartellino del belga. Il calciatore è pronto a sposare la causa galactica, ma i Blues tentennano: la dirigenza londinese infatti ora non potrebbe sostituirlo, visto che il mercato in Inghilterra è chiuso. Attesi aggiornamenti, follia blanca per il gioiello belga…