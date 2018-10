Clamorosa indiscrezione dalla Spagna, su Zlatan Ibrahimovic c’è anche il Real Madrid: i blancos sfidano il Milan di Leonardo e Maldini

22 reti in 25 presenze, un gol e un assist nella trasferta importantissima contro il Minnesota: Zlatan Ibrahimovic re della MLS con i Los Angeles Galaxy. Ma il centravanti svedese potrebbe anche optare per il ritorno in Europa: sulle sue tracce c’è il Milan di Leonardo e Gattuso, ma non solo…

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Real Madrid sta pensando proprio a Ibra per risolvere i problemi in attacco: solo 16 le reti segnate in 12 partite dai blancos, con Cadena Ser che rilancia la tentazione di Florentino Perez. Bomba di mercato o bufala? Parola al mercato, gennaio si avvicina…