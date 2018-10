L’attaccante svedese ha parlato del suo possibile futuro, anche se per ora tutti i suoi sforzi sembrano concentrati sui playoff

Zlatan Ibrahimovic al Milan è un’opzione da non escludere a gennaio. Ma per ora, lo svedese non vuole pensarci. L’attaccante attualmente in forza ai Los Angeles Galaxy ha rilasciato qualche dichiarazione sul suo futuro. «Sono in un momento nel quale devo avere un buon equilibrio tra lavoro e riposo, perché sono tornato da un infortunio, per via della mia età, e per come mi alleno. Non ho pensato a cosa farò a fine stagione, perché mancano ancora due partite e speriamo di fare i playoff. Inoltre, non so cosa rispondere, perché non ci ho mai messo la testa. Ovunque sia andato ho fatto il mio, ho lasciato il segno, ho scritto la storia e al momento sono un Galaxy e sono felice qua. Fanno tutto il possibile per me e la mia famiglia, quindi devo solo dare qualcosa indietro giocando bene e facendo vincere la squadra. Non c’è posto per altri pensieri».