Ibrahimovic sul derby Inter-Milan: «Sarà uno spettacolo, vincerà…»

Grande doppio ex, Zlatan Ibrahimovic ha detto la sua sul derby della Madonnina tra Inter e Milan: ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport

E’ tutto pronto per il derby Inter-Milan, in programma domenica e valido per la nona giornata di Serie A. Uno dei più grandi doppi ex è Zlatan Ibrahimovic: dal 2006 al 2009 in nerazzurro e dal 2010 al 2012 in rossonero, il fuoriclasse svedese ha scritto la storia dei due club e guarderà la Stracittadina con grande interesse. Ma non si sbilancia sul finale…

Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport: «Da ex interista ed ex milanista il derby sarà sempre uno spettacolo, è bello vederlo come tifosi e giocarlo come calciatore. Spero che sarà una bella partita e che i tifosi si divertano. Chi vincerà? Vediamo: spero vinca la migliore, in bocca a lupo a tutte e due».