Neymar, niente Real Madrid: «Resto al Psg»

L’addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid ha scombinato le carte in tavola per quanto riguarda il mercato, ma Neymar non prenderà parte al valzer di trasferimenti…

Arrivato appena dodici mesi fa dal Barcellona per la cifra record di 222 milioni di euro, Neymar non ha alcuna intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Reduce dall’avventura a Russia 2018 non positiva per il suo Brasile, il fuoriclasse è finito nel mirino del Real Madrid, a caccia dell’erede di Cristiano Ronaldo, ma, dopo aver rinunciato a Kylian Mbappè, le merengues dovranno cambiare un’altra volta obiettivo…

Intervenuto ai microfoni di Fox Sports, l’ex Santos ha annunciate: «Rimarrò al Psg: ho un contratto con il Paris e ho scelto di essere qui per una sfida, per una nuova avventura e per aumentare il mio numero di reti». Continua Neymar: «Non voglio cambiare idea riguardo questo: spero che noi potremo avere una stagione piena di successi. La stampa dà credito a indiscrezioni false, ma tutti sanno quanto tengo al Paris Saint Germain».