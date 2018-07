Cristiano Ronaldo alla Juventus è realtà da qualche giorno ormai, ma i cuori dei tifosi bianconeri non smettono di sussultare ad ogni gesto del fuoriclasse portoghese

E’ martedì mattina, la temperatura si aggira abbondantemente oltre i 30 gradi, c’è chi lavora e chi studia, chi magari ha fatto tardi ed ha iniziato la giornata col piede sbagliato. Ma non preoccupatevi perchè basta un semplice “buongiorno”, accompagnato da un luminoso sorriso e le vostre prossime 24 ore vi sembreranno una vacanza. Soprattutto per i milioni di tifosi della Juventus sparsi per il mondo, che stanno venerando Cristiano Ronaldo da prima del suo arrivo all’aeroporto di Caselle.

Ogni parola, ogni gesto, ogni smorfia di CR7 non è passata inosservata, nè tantomeno la sua attività sui social. Basta farsi un giro sul suo profilo Instagram per capire che il fuoriclasse portoghese si sente già a casa sua all’Allianz Stadium, quasi come se fosse il nuovo padrone. Dopo le foto in compagnia della madre, della compagnia Georgina e del suo primogenito, senza dimenticare quella con l’agente Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo si è fatto immortalare da solo con il campo alle sue spalle. La foto è diventata già virale e non ci poteva essere «Buongiorno» più dolce.