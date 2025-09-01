Calciomercato Roma: così l’agente di Gimenez ha chiuso al trasferimento. Il messaggio social della procuratrice è una sentenza

Rafaela Pimenta mette a tacere le voci di mercato. Con un gesto social tanto sintetico quanto potente, la celebre agente ha blindato il futuro di Santiago Gimenez, spegnendo sul nascere le speculazioni che lo vedevano lontano dal Milan. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, Pimenta ha di fatto terminato ogni discussione su un possibile addio del suo assistito.

Il messaggio, apparso su uno sfondo nero, è stato breve ma inequivocabile. La frase “Sarà perché tifiamo”, accompagnata dai tag diretti al profilo del centravanti messicano e a quello dell’AC Milan, non lascia spazio a interpretazioni. È una dichiarazione d’intenti chiara, che sottolinea il legame tra il giocatore e i colori rossoneri, suggerendo che la scelta di restare sia guidata non solo da motivi professionali, ma anche da un forte attaccamento al club.

Questa presa di posizione pubblica arriva in un momento cruciale e sembra essere una risposta diretta alle insistenti indiscrezioni delle ultime settimane. Si era parlato con insistenza di una possibile trattativa avanzata con la Roma, basata su uno scambio che avrebbe portato Artem Dovbyk a Milanello e, appunto, Santiago Gimenez nella capitale.

La mossa di Rafaela Pimenta agisce come un muro contro questa ipotesi, confermando la centralità dell’attaccante messicano nel progetto tecnico del Milan. I tifosi rossoneri possono dunque tirare un sospiro di sollievo: il loro numero 11 non si muoverà. La telenovela di mercato sembra essere giunta al suo capitolo finale, con una dichiarazione che vale più di qualsiasi comunicato stampa.