Calciomercato Roma, arrivano i rinforzi: Grillitsch e Pedersen nel mirino

Calciomercato Roma: Mourinho aspetta rinforzi a gennaio, Grillitsch e Pedersen gli obiettivi

La bella vittoria in casa dell’Atalanta ha ridato morale alla Roma. Adesso, però, Mourinho aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. Il portoghese vuole un centrocampista e, tramontata l’idea Herrera dell’Atletico Madrid, resta bel salda l’ipotesi Grillitsch dell’Hoffenheim. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’austriaco è in scadenza di contratto i giallorossi potrebbero così strapparla a prezzo di saldo in inverno.

E se per il centrocampo Mourinho cerca un titolare, nel ruolo di terzino destro ha già Karsdorp ma non un sostituto. E così ecco che la dirigenza giallorossa sta tenendo sotto stretta osservazione i giovani Pedersen del Feyenoord e Sarr del Bayern Monaco. Se invece la Roma vorrà andare sull’usato sicuro, Stryger Larsen resta sempre sullo sfondo.