Calciomercato Roma, due esterni nel mirino: conferme su Bailey mentre continuano i contatti per Sancho

Calciomercato Roma, la dirigenza giallorossa studia due profili importanti: ecco le ultime sui rinforzi studiati per Gasperini

La Roma lavora per rinforzare le corsie offensive in questa fase del mercato estivo, con l’obiettivo dichiarato di portare a Trigoria due nuovi esterni offensivi. Le conferme su Leon Bailey, attaccante giamaicano dell’Aston Villa, sono totali: il giocatore è seguito con attenzione e resta una delle priorità del club giallorosso.

Il profilo di Bailey, capace di agire su entrambe le fasce ma con una naturale propensione a partire da sinistra per rientrare sul destro, convince sia per caratteristiche tecniche sia per la possibilità di alzare il tasso di imprevedibilità dell’attacco romanista. La trattativa, pur non essendo ancora chiusa, è concreta e continua a essere monitorata da vicino.

Parallelamente, la Roma non ha smesso di tenere vivi i contatti con l’entourage di Jadon Sancho (obiettivo anche della Juventus). L’inglese, reduce dall’esperienza al Manchester United e da un prestito al Borussia Dortmund, resta un obiettivo di alto profilo, anche se la sua situazione contrattuale e i costi complessivi dell’operazione richiedono valutazioni approfondite. I dialoghi con i suoi rappresentanti sono proseguiti anche nelle ultime ore, segnale che la pista non è affatto tramontata.

L’intenzione della dirigenza giallorossa è quella di capire rapidamente quale delle due operazioni possa avere un’accelerata decisiva, così da consentire al tecnico di avere a disposizione almeno un rinforzo già nelle prossime settimane. L’eventuale arrivo di due esterni darebbe alla Roma nuove soluzioni offensive, con la possibilità di alternare giocatori di velocità e dribbling a profili più strutturati, aumentando così la varietà tattica.

Resta da capire se i tempi di chiusura delle operazioni saranno compatibili con le esigenze tecniche e con le dinamiche di mercato. L’attenzione è massima, perché i due obiettivi, pur differenti per percorso e valutazione economica, rispondono entrambi alla necessità di alzare la qualità sugli esterni e garantire maggiore profondità alla rosa.

Per il momento, la Roma continua a muoversi su due binari paralleli: da un lato Bailey, obiettivo concreto e già confermato, dall’altro Sancho, pista di prestigio ancora aperta in attesa di una decisione definitiva.