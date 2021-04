Calciomercato Roma: chiesto Van de Beek ma lo United vuole Zaniolo

Il sogno della Roma si chiama Donny Van de Beek ma lo United avrebbe chiesto Zaniolo in cambio alla Roma

Intrecci in campo e sul mercato. Roma e Manchester United questa sera scenderanno in campo per la semifinale d’andata dell‘Europa League ma gli incroci tra le due squadre non finiranno qua. Secondo Repubblica nei Red Devils gioca uno dei sogni dei dirigenti romanisti per il prossimo mercato, Donny Van de Beek.

Il centrocampista olandese è blindato però da uno stipendio altissimo (circa 6 milioni di euro). La Roma ci potrebbe pensare solo strappando un pass per la prossima Champions. A Manchester hanno provato ad allestire uno scambio con Nicolò Zaniolo ma Tiago Pinto e i Friedkin sono stati inamovibili: il classe 1999 è incedibile.