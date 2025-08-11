Calciomercato Roma, nuovi contatti per Sancho: Gasperini lo vuole, ma la distanza resta

Roma News
Come riportato da la Repubblica Roma, prosegue il pressing della Roma per Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese, in forza al Manchester United, resta il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini per rinforzare il reparto avanzato, ma la trattativa è tutt’altro che semplice a causa dell’elevato costo complessivo dell’operazione.
Secondo le informazioni confermate, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza giallorossa e l’agente del giocatore. L’offerta attuale della Roma è di 4,5 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, come ingaggio netto per il calciatore. Tuttavia, la richiesta dell’entourage di Sancho resta più alta, avvicinandosi ai 6 milioni di euro.
Anche sul fronte del cartellino la distanza è netta. Il Manchester United chiede 20 milioni di euro più bonus, cifra che la Roma al momento non intende versare per intero in questa fase di mercato. Possibile che il club capitolino cerchi una formula alternativa, come un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, per diluire l’investimento e rispettare i parametri di bilancio.
Fonti vicine alla trattativa spiegano che Gasperini considera Sancho il profilo ideale per il suo progetto tattico: un esterno tecnico, rapido e in grado di creare superiorità numerica. «È un giocatore che può fare la differenza subito» avrebbe confidato il tecnico ai dirigenti.
Dalla parte del calciatore, invece, ci sarebbe l’interesse a rilanciarsi in un campionato competitivo dopo stagioni altalenanti in Premier League. Tuttavia, la questione economica rimane un ostacolo importante e difficilmente aggirabile senza concessioni reciproche.
Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se la Roma riuscirà a colmare la distanza, anche considerando le alternative già monitorate sul mercato. Al momento, però, Sancho resta in cima alla lista dei desideri, segnale chiaro della volontà giallorossa di puntare su un rinforzo di livello internazionale per completare il reparto offensivo.
Un eventuale accordo rappresenterebbe uno dei colpi di maggiore impatto dell’estate romanista, ma servirà un ulteriore passo avanti nelle negoziazioni per trasformare l’interesse in un’operazione concreta.
