Diego Lainez nel mirino della Roma: bassa la prima offerta

Roma, fari puntati su Diego Lainez per il reparto avanzato: rispedita al mittente la prima offerta dal Club America

La sessione di mercato estivo si è appena conclusa, ma la Roma pensa al futuro. Dal Messico arrivano nuovi aggiornamenti sulle mosse del direttore sportivo Monchi, che ha messo nel mirino un interessante classe 2000 per l’attacco: parliamo di Diego Lainez del Club America. La prima offerta però non ha soddisfatto il club centro-americano.

Ecco le parole del presidente del club messicano: «L’offerta della Roma è troppo bassa, non rispecchia il valore del nostro calciatore anche se non vogliamo trattenerlo con la forza». Sottolinea poi Santiago Banos: «Se vorrà andare via e arriverà un’offerta adeguata, Diego sarà libero di lasciare la squadra: è un calciatore ancora molto giovane, crescerebbe ulteriormente se rimanesse sei mesi o un altro con noi».