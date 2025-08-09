Calciomercato Roma: Fabio Silva si è promesso, cosa manca. E c’è un’insidia tedesca

Calciomercato Roma: Fabio Silva si è promesso, cosa manca. E c’è una nuova insidia tedesca per l’attaccante portoghese dei Wolves

“Don’t let me down”, non deludermi. Se la trattativa che potrebbe portare Fabio Silva alla Roma fosse una canzone, sarebbe senza dubbio questo classico dei Beatles, la cui eco risuona simbolicamente mentre la squadra si sposta a Liverpool per l’amichevole odierna contro l’Everton. È questo l’appello che l’attaccante portoghese lancia alla dirigenza giallorossa: dopo essersi promesso alla Roma e aver rifiutato altre destinazioni, ora chiede al ds Massara lo sforzo decisivo per portarlo via dal Wolverhampton. Ne scrive il Corriere dello Sport.

La trattativa per l’ex golden boy, pagato 40 milioni di euro nel 2020 e poi girato in prestito tra Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas, è in una fase cruciale. Esiste un’intesa di massima tra i club sulla valutazione e un accordo di principio con il giocatore, contattato anche dall’allenatore Gasperini. Gli Wolves vorrebbero monetizzare subito, e con 15 milioni di euro l’affare si chiuderebbe rapidamente. La Roma, invece, spinge per una formula più cauta: un prestito con diritto di riscatto, magari legato a obiettivi minimi come la qualificazione europea. Qui sorge il problema principale: il contratto di Silva con il club inglese scade nel 2026. Per poterlo cedere in prestito con diritto, gli Wolves dovrebbero prima rinnovargli il contratto di un altro anno, fino al 2027, per non rischiare di perderlo a prezzo di saldo tra dodici mesi. Proprio su questo punto si sta lavorando in queste ore, ma la trattativa è in stand-by e la concorrenza aumenta, con il Borussia Dortmund che si è inserito con prepotenza.

Le alternative a Silva e la scommessa su Dovbyk

Mentre si cerca di sbloccare l’impasse per Fabio Silva, Massara valuta le alternative. La pista che porta a Claudio Echeverri è bloccata dal Manchester City, che non apre a formule diverse dal prestito secco. Si monitorano anche il maliano Nene Dorgeles del Salisburgo e il brasiliano Eguinaldo dello Shakhtar Donetsk. Quest’ultimo, però, ha subito un infortunio al ginocchio proprio nelle ore in cui l’interesse della Roma si faceva più concreto; si attendono gli esiti degli esami per capire se la pista sia ancora percorribile.

Intanto, sul fronte interno, sembra destinato a rimanere nella capitale Artem Dovbyk. La sua permanenza non è tanto legata a una ritrovata fiducia tecnica, quanto a ragioni puramente economiche: con un costo residuo a bilancio di 34 milioni di euro, a fronte di un investimento complessivo di 41 milioni appena un anno fa, una sua cessione ora genererebbe una minusvalenza. Per questo, Gasperini è motivato a trasformare il centravanti ucraino. L’allenatore e il suo staff stanno studiando per lui la “cura Retegui”, un programma specifico per renderlo un attaccante più dinamico e più funzionale al gioco della squadra, trasformando così un potenziale problema in una risorsa interna.