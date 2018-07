Calciomercato Roma, l’undicesimo acquisto sarà Federico Chiesa? L’esterno offensivo della Fiorentina ha detto sì ai giallorossi, ma la trattativa è impervia

Reduce da una stagione di altissimo livello, Federico Chiesa è pronto per il salto di qualità. Il classe 1997 ha raccolto sei reti e nove assist con la maglia della Fiorentina, prestazioni di qualità che non sono passate inosservate ai top club europei. Nelle ultime settimane Inter e Juventus hanno sondato il terreno per valutare i margini di manovra, con i gigliati che non hanno intenzione di privarsi del canterano, ma la Roma è disposta a fare sul serio secondo il Corriere dello Sport…

La dirigenza giallorossa è al lavoro sul mercato per individuare un’alternativa di valore per il reparto avanzato e il sogno del direttore sportivo Monchi è Federico Chiesa: il fantasista recentemente ha rinnovato fino al 30 giugno 2022, 1,23 milioni di euro a stagione, ma non è rimasto indifferente dinanzi alla corte giallorossa. Il quotidiano sottolinea che Monchi ha intenzione di puntare sul sì del calciatore in sede di trattativa con la Fiorentina. Una trattativa molto complicata ma possibile, con la Roma pronta a mettere sul piatto anche il cartellino di Stephan El Shaarawy, pallino della dirigenza viola…