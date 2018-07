Gerson via dalla Roma: accordo vicino con l’Empoli

Giorni decisivi per il futuro di Gerson: il fantasista è in uscita dalla Roma, accordo vicino con l’Empoli per il trasferimento a titolo temporaneo in azzurro

Arrivato due stagioni fa dalla Fluminense per 16 milioni di euro, Gerson non ha ancora convinto il mondo Roma. Il classe 1997, sia con Spalletti che con Di Francesco, non è riuscito a trovare continuità: 24 presenze e due reti nell’ultima stagione in Serie A, perlopiù spezzoni. E la dirigenza giallorossa è pronta a cederlo in prestito per farlo crescere “in Provincia”…

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, è sempre più vicino l’accordo tra Roma ed Empoli: molto dipenderà dal confronto tra il ventunenne e il tecnico Di Francesco, con quest’ultimo che è pronto a convincerlo al trasferimento in Toscana. Aurelio Andreazzoli attende un fantasista di qualità, aggiornamenti nelle prossime ore sul tema Gerson…