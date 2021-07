La Roma è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione: forte concorrenza per Kurt Zouma del Chelsea

La Roma prosegue la ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione per via dell’addio di Juan Jesus, l’esclusione dal ritiro di Federico Fazio e il futuro incerto di Chris Smalling.

Come riportato da Telefoot, il club giallorosso ha messo nel mirino Kurt Zouma. Il difensore 26enne del Chelsea ha rifiutato l’offerta del Wolverhampton ed è seguito da Tottenham ed Everton.