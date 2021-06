Calciomercato Roma: il club accelera per Belotti. I dettagli

Secondo Il Corriere dello Sport la Roma starebbe accelerando per Andrea Belotti: ecco l’offerta del club giallorosso

Venti milioni, tra fisso e bonus facili. Prendere o lasciare: la Roma rilancia per Andrea Belotti, che considera nel rapporto qualità/prezzo l’investimento ideale per il ruolo di centravanti. Ora tocca al Torino ragionare sull’offerta, che viaggia in parallelo all’ostinato rifiuto del giocatore a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Il presidente Urbano Cairo per ora non si è rassegnato a perdere il suo capitano, ne ha parlato anche con il nuovo allenatore Juric, resisterà fino quando lo riterrà conveniente. E nel frattempo cercherà altri acquirenti, anche all’estero dove la clausola rescissoria da 100 milioni ha ovviamente perso significato a un anno dalla scadenza. Belotti da parte sua è pronto a imbarcarsi nella nuova avventura romana, già sfiorata in passato un paio di volte. Adesso, quando gli chiederanno lumi sul futuro, risponderà che pensa solo alla Nazionale e all’Europeo. Ma gli piacerebbe potersi esporre. A 28 anni vorrebbe lottare per obiettivi ambiziosi che il Torino non può promettergli. E perché no, sente di poter guadagnare di più nella seconda parte della carriera: Cairo lo paga circa 2 milioni netti, mentre i Friedkin potrebbero consentirgli di arrivare a 3 più i bonus fino al 2025.