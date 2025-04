Calciomercato Roma, l’Inter pensa al riscatto di Zalewski? I dettagli sulla situazione dell’esterno polacco

Arrivano da Matteo Moretto le notizie correlate al calciomercato della Roma su un possibile riscatto da parte dell’Inter per Zalewski.

Ecco quanto riferito sul canale YouTube di Fabrizione Romano: «Su Zalewski vi posso dare un primo orientamento, sulle possibilità che resti all’Inter anche nel corso dei prossimi anni. Una decisione ancora non è stata presa, a gennaio è arrivato in prestito per 600mila euro con opzione di riscatto intorno ai 6/7 milioni di euro. Zalewski prima di andare all’Inter ha rinnovato con la Roma fino al 2026, a fine anno il club deve decidere, una decisione definitiva non c’è, ma un orientamento positivo. L’Inter è intenzionata a riscattarlo per due motivi: l’età, è un giovane di 23 anni e il club pensa possa crescere. E secondo motivo le caratteristiche, diverse rispetto a quelle già nella rosa nerazzurra. Zalewski deve ancora giocarsi le sue carte per restare, ma l’Inter a oggi è orientata a trattenerlo, capiremo poi la decisione finale tra maggio e giugno»