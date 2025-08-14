Calciomercato Roma, trattativa per Koné: l’ultima indiscrezione non lascia dubbi! Cosa filtra

Calciomercato Roma, avanza la trattativa per Koné, ecco l’ultima indiscrezione che non lascia alcun dubbo, vediamo cosa filtra

La notizia dell’interesse dell’Inter per Manu Koné, centrocampista della Roma, è arrivata come una sorpresa. Il club nerazzurro avrebbe avviato i contatti con la squadra giallorossa nel caso in cui dovesse saltare la trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman.

L’Inter avrebbe già intrapreso le prime comunicazioni con i dirigenti della Roma e la trattativa sembrerebbe essere a uno stadio avanzato. Secondo il giornalista Fabrice Hawkins, l’intenzione sarebbe quella di concludere l’affare per una cifra inferiore ai 50 milioni di euro, una somma simile a quella inizialmente prevista per Lookman.

Hawkins evidenzia che l’Inter ha l’intenzione di procedere velocemente per acquisire Koné, considerato un rinforzo perfetto per il centrocampo allenato da Cristian Chivu. Nato nel 2001, Koné è un giovane talento già pronto per giocare in Serie A e in Europa, grazie alle sue abilità tecniche e fisiche di alto livello.

Qualora l’affare dovesse concretizzarsi, Koné rappresenterebbe uno degli acquisti principali per la stagione 2025-2026, consolidando ulteriormente la strategia dell’Inter di puntare su giocatori giovani, dinamici e con ampi margini di crescita. Il club si dimostrerebbe ancora una volta capace di agire rapidamente sul mercato, specialmente quando si tratta di aggiungere elementi strategici alla rosa di Chivu. L’Inter resta quindi in attesa di una risposta definitiva dalla Roma, pronta a chiudere l’operazione non appena possibile, ribadendo la sua abilità nel manovrare con tempestività durante il mercato estivo. Lo riporta RMC Sport.