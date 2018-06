Calciomercato Roma, Kostas Manolas nel mirino dei top club europei: dopo Chelsea e Juventus, spunta l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia

Ad un passo dalla cessione allo Zenit nell’estate 2017, Kostas Manolas è rimasto alla Roma ed è stato tra i principali protagonisti dell’ottima stagione della formazione di Eusebio Di Francesco. Ma le voci di mercato non si sono placate, anzi: nelle ultime settimane il centrale greco è stato accostato a più riprese a Chelsea e Juventus, ma non solo…

Sull’ex Olympiacos è infatti forte l’interesse dell’Olympique Marsiglia: come sottolineato da Le 10 Sport, Rudi Garcia lo vorrebbe per completare il pacchetto arretrato. Ma c’è un problema per il club francese, ovvero le cifre della possibile operazione: la Roma non ha intenzione di cederlo per meno di 36 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria, e attualmente il calciatore guadagna 4 milioni di euro l’anno. Difficilmente l’OM può permettersi certi parametri.