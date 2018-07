Calciomercato Roma, pronto l’assalto per Malcom: contatti con il Bordeaux, da battere la concorrenza di Inter e Everton per l’esterno brasiliano

Malcom è pronto per il salto di qualità. Arrivato dal Corinthians nel gennaio 2016 per 5 milioni di euro, il fantasista brasiliano è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia del Bordeaux: 12 reti in Ligue 1, prestazioni di qualità che non sono passate inosservato ai top club europei. L’Inter è sulle sue tracce da diverso tempo, ma i nerazzurri non hanno raggiunto l’accordo con i Girondini. Nelle ultime ore è stato registrato l’inserimento dell’Everton, che sembra disposto a mettere sul piatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro richiesti, ma non solo…

Sky Sport sottolinea che in corsa c’è anche la Roma. La dirigenza giallorossa è alla ricerca di un’alternativa per l’attacco di Eusebio Di Francesco e, oltre a Suso, piace molto il ventunenne di Sao Paulo. Nuovi contatti tra il direttore sportivo Monchi e l’entourage del calciatore. In questo momento i Toffees sono in pole, ma non è da escludere un’accelerata dei giallorossi dopo la cessione di Gerson alla Fiorentina. Attese novità nelle prossime ore, Malcom infiamma il mercato…