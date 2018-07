Gerson alla Fiorentina, accordo vicino: le ultime

La società viola sta accelerando in questi minuti per portare al Franchi Gerson: le ultime su questa trattativa lampo

La querelle Gerson potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Dopo gli ammiccamenti, più o meno concreti, di Empoli e Sampdoria, a sprintare in maniera decisa è stata la Fiorentina. Secondo quanto riportato da Premium Sport, i viola starebbero definendo i dettagli dell’operazione proprio in questi minuti. L’affare procede spedito, si sta discutendo sulla formula ma non dovrebbero esserci più rallentamenti.

Dopo un’ultima stagione alla Roma in chiaroscuro, il talento brasiliano classe ’97 avrà la possibilità di rilanciarsi in una piazza importante. Mezzala, attaccante esterno o all’occorrenza trequartista, Gerson potrà imporsi grazie alla sua versatilità, diventando una pedina preziosa nelle rotazioni di mister Stefano Pioli. Le qualità, del resto, non gli sono mai mancate. Ora è giunto il momento di sbocciare definitivamente.