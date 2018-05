Protagonista dell’ennesima ottima stagione con la maglia della Roma, Kostas Manolas è finito nel mirino dei top club europei: c’è anche la Juventus

Nuovi aggiornamenti dalla Francia sul futuro di Kostas Manolas. Alla terza stagione da protagonista con la maglia della Roma, il centrale difensivo continua a fare gola ai top club europei: dopo il no allo Zenit di dodici mesi fa, negli ultimi giorni si è fatto avanti l’Olympique Lione: sul piatto un ricco contratto e 36 milioni di euro per la Roma, un’offerta però rispedita al mittente secondo Foot Mercato.

Sul taccuino anche dell’Olympique Marsiglia del suo mentore Rudi Garcia, che però non può permettersi un esborso simile, Kostas Manolas resta nel mirino di altri grandi squadre: il Chelsea e il Borussia Dortmund hanno effettuato un sondaggio esplorativo con l’entourage dell’ex Olympiacos. Ma non solo: il portale transalpino rivela che anche la Juventus è in corsa, con la dirigenza bianconera che sta monitorando la situazione. Il difensore si trova bene alla Roma e non ha intenzione di partire, o quantomeno di forzare la mano per il trasferimento. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane: in scadenza 30 giugno 2022, non è da escludere il rinnovo contrattuale con adeguamento dello stipendio…