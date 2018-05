Balotelli per la Roma: contatto Monchi-Raiola

Calciomercato Roma, è Mario Balotelli il rinforzo per l’attacco? In scadenza con il Nizza, l’attaccante è finito nel mirino del direttore sportivo Monchi: contatto con Mino Raiola

Continua a tenere banco il futuro di Mario Balotelli. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Nizza e per il momento è difficile ipotizzare la firma sul rinnovo. Protagonista di una stagione di altissimo livello con la formazione di Lucien Favre, 22 reti tra Ligue 1 ed Europa League, il classe 1990 piace molto in Serie A: in particolare alla Roma, pronta a lanciare l’assalto.

L’edizione odierna di Tuttosport rivela che il direttore sportivo giallorosso Monchi è in continuo contatto con Mino Raiola, agente di Super Mario: sul tavolo il futuro di Balotelli ma non solo, con il noto procuratore che cura gli interesse di un altro obiettivo, Patrick Kluivert jr, ma anche di Luca Pellegrini. Attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, Roma al lavoro per rinforzare l’attacco…