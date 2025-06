Calciomercato Roma, Gasperini ha le idee molto chiare: per ritornare in Champions servono questi giocatori! - Calcio News 24

Calciomercato Roma: Massara accelera sulle cessioni, rinnovi e nuovi obiettivi sul tavolo. La situazione

Il Calciomercato Roma entra nella sua fase più calda con l’arrivo di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo. Una scelta immediata e mirata per affrontare al meglio un mese di giugno decisivo sotto il profilo finanziario. L’obiettivo primario, infatti, è chiudere almeno una cessione importante entro il 30 giugno, così da rispettare i vincoli del fair play finanziario e garantire margini operativi per le prossime mosse di mercato.

Tra le uscite più vicine, spicca il nome di Leandro Paredes, destinato a tornare al Boca Juniors per circa 3,5 milioni di euro. Eldor Shomurodov, invece, è molto vicino al trasferimento al Basaksehir, operazione da 7-8 milioni. A queste due trattative si aggiunge il riscatto di Nicola Zalewski da parte dell’Inter, che porterà altri 6,5 milioni nelle casse del club. Un tesoretto utile per impostare il Calciomercato Roma in modo più sereno e strategico.

Intanto, è stato definito anche il rinnovo di Mile Svilar fino al 2029. L’annuncio ufficiale arriverà a luglio per motivi contabili, ma il portiere serbo è già stato blindato come uno dei pilastri del futuro giallorosso.

Sul fronte delle entrate, il piano del calciomercato Roma resta chiaro: sostenibilità economica, valorizzazione della rosa e pochi innesti mirati. Evan N’Dicka e Koné sono considerati incedibili, salvo offerte irrinunciabili. Tra i nomi monitorati dal club per rinforzare la rosa ci sono Wesley (Flamengo), De Cuyper (Club Brugge) e Robin Gosens, già allenato da Gasperini ai tempi dell’Atalanta.

In attacco, il Calciomercato Roma guarda con attenzione a Gudmundsson (Genoa), al brasiliano Pepê Paixão e a Tino Anjorin dell’Empoli, che potrebbe lasciare i toscani dopo la retrocessione. In difesa, la pista Lucumí si è complicata a causa della clausola da 28 milioni di euro, ma i rientri di Kumbulla e l’interesse per Hermoso lasciano aperta la porta a nuovi innesti.

Con Massara alla guida e un piano chiaro sul mercato, il Calciomercato Roma si preannuncia intenso ma razionale, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva senza perdere l’equilibrio finanziario.