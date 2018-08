Roma, sirene di mercato per Monchi: il direttore sportivo piace al Manchester United, Josè Mourinho lo vuole al suo fianco

Ultimi giorni di mercato, Roma al lavoro per chiudere le ultime trattative. Ma la dirigenza giallorossa deve fare anche i conti con le sirene per il direttore sportivo Monchi: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, lo spagnolo è finito nel mirino di Josè Mourinho…

Dopo una sessione estiva non all’altezza, il Manchester United sta pensando all’ex uomo mercato del Siviglia: secondo il The Independent, è stato proprio lo Special One a chiederlo. Attenzione anche a un ex Juventus come van der Sar.