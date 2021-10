Calciomercato Roma: Mourinho vuole Ceballos. I dettagli

Calciomercato Roma: secondo fonti spagnole Mourinho vorrebbe portare nella capitale Dani Ceballos

Ormai è chiaro: José Mourinho vuole rinforzi per la sua Roma nel mercato di gennaio. Un centrocampista, un terzino destro e anche un difensore centrale.

Secondo El Nacional il nome nuovo per la regia della Roma arriva dalla Spagna. Lo Special One avrebbe teso una mano a Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, la scorsa stagione in prestito all’Arsenal. Zero minuti giocati in questa stagione per un grave infortunio alla caviglia che ha bloccato il suo passaggio in estate al Betis Siviglia per venti milioni, lo spagnolo potrà tornare in campo a dicembre ma vorrebbe trovare una squadra che possa garantirgli minuti. Il club giallorosso studia il da farsi, ma difficilmente lo prenderà se non con la formula del prestito con diritto di riscatto.