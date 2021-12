Calciomercato Roma: nel mirino Dest del Barcellona. I dettagli

Calciomercato Roma: nel mirino dei giallorossi c’è il terzino Sergino Dest del Barcellona. Le ultime sul club capitolino

La Roma è alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato. Come riportato da El Catalan, nel mirino dei giallorossi è finito Sergino Dest del Barcellona.

Il terzino potrebbe lasciare il club blaugrana già a gennaio in prestito, ma occorrerà assicurare un guadagno certo al Barcellona per riuscire a strappare l’accordo per il trasferimento del calciatore.