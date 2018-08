Accostato alla Roma negli ultimi giorni, Nicolas Pépé piace a numerosi club: il presidente del Lille Gerard Lopez ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’attaccante

Reduce da un’ottima stagione, Nicolas Pépé è finito nel mirino di numerosi club. Il ventitreenne è andato in doppia cifra con la maglia del Lille e sulle sue tracce è tornata la Roma, con il direttore sportivo Monchi suo grande estimatore. Dopo i contatti della scorsa sessione di mercato estivo, la dirigenza giallorossa ha effettuato un sondaggio con il Losc, ma attenzione alla concorrenza.

Gerard Lopez, proprietario dei Dogues, ha fatto il punto della situazione sul futuro di Pépé: «Non abbiamo ancora preso una decisione. Ci sono delle piste per il reparto avanzato e vediamo cosa accadrà entro la fine del mercato. Ma in qualcune caso non possiamo parlare di cessione». Giorni di attesa, dunque, per il gioiellino biancorosso: attesi aggiornamenti…