Calciomercato Roma, obiettivo Politano per sostituire Under

Calciomercato Roma, il club giallorosso punta a rinnovare il fronte offensivo: obiettivo Politano per sostituire Under

Si avvicina l’apertura della sessione invernale e la Roma progetta rinnovamenti. Soprattutto sul fronte offensivo dell’organico a disposizione di Fonseca. A tal punto che il club giallorosso, secondo La Gazzetta dello Sport, si sarebbe inserito per l’attaccante esterno Politano.

La Roma, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto una ventina di milioni di euro in favore dell’Inter per arrivare all’ex Sassuolo. E sostituire così il turco Under, segnalato in partenza ormai da settimane.