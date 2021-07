Calciomercato Roma: occhi su Cucurella del Getafe. C’è una clausola

La Roma è alla ricerca del sostituto di Leonardo Spinazzola: piace Marc Cucurella del Getafe. Clausola da 18 milioni di euro

La Roma è alla ricerca del sostituto di Leonardo Spinazzola, infortunatosi in Nazionale durante Euro 2020. Come riportato da The Athletic, il club giallorosso avrebbe sondato il terreno per Marc Cucurella.

L’esterno classe ’98, che sarà impegnato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, potrebbe lasciare il Getafe grazie al pagamento da parte delle pretendenti della clausola da 18 milioni di euro. Da registrare anche l’interesse del Brighton in Premier League.