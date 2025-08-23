Calciomercato Roma: tesoretto Pellegrini, la sua cessione può sbloccare quell’arrivo. Questa la strategia giallorossa tra uscite ed entrate

Sembrava impensabile, ma ora è una realtà che scuote il tifo giallorosso: l’era di Lorenzo Pellegrini alla Roma è giunta al capolinea. La decisione del club di non rinnovare il contratto all’ormai ex capitano segna la fine di una lunga storia e l’inizio di una vera e propria rivoluzione, mirata a costruire una squadra più giovane e sostenibile. La scelta, avallata anche dal tecnico Gian Piero Gasperini, non è solo simbolica ma anche strategica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società ha infatti messo in conto di generare una plusvalenza di circa 10 milioni di euro dalla cessione del centrocampista classe ’98, un tesoretto da reinvestire immediatamente per completare il mosaico a disposizione dell’allenatore.

La decisione di rendere pubblica la volontà di privarsi di una bandiera come Pellegrini, considerato non più centrale al progetto e ‘fuori età’ per la nuova politica Under 25 del club, ha inevitabilmente creato un terremoto mediatico e sentimentale. Ora, con queste nuove risorse, la Roma è pronta a sferrare l’assalto decisivo agli ultimi obiettivi di mercato. Il grande sogno resta un esterno d’attacco di peso: il nome di Jadon Sancho è in cima alla lista, ma le sue esitazioni tengono in caldo l’alternativa che porta a Eljif Elmas del Lipsia.

L’addio a Pellegrini è solo il primo, e più doloroso, tassello di un domino destinato a coinvolgere anche altri reparti. Meno complessa appare infatti la gestione di Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino non è più considerato un titolare e il suo addio è probabile, con Villarreal e Napoli che hanno già effettuato dei sondaggi. La sua partenza aprirebbe le porte a un nuovo centravanti. Sfumato il primo obiettivo, Fábio Silva, ormai d’accordo con il Borussia Dortmund, resta viva la pista che porta a Breel Embolo del Monaco. Proprio con il club monegasco si era discusso anche del mediano Magassa, che però sembra ora a un passo dal trasferirsi al West Ham, costringendo la Roma a virare su altri profili per la mediana.