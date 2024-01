Calciomercato Roma: chi dopo Lukaku?

Calciomercato Roma, difficile la permanenza di Lukaku in giallorosso visti i costi dell’operazione: due le opzioni sul tavolo

La Roma ragiona sulla possibile permanenza di Romelu Lukaku nella prossima sessione di calciomercato. Il costo dell’operazione, che secondo La Gazzetta dello Sport balla attorno agli 80 milioni, non aiuta i giallorossi che per confermare il belga devono qualificarsi obbligatoriamente in Champions League – che porterebbe nelle casse tra i 45 e i 50 milioni di euro – e non potrebbero contare sul decreto crescita.

Il prossimo ds dei giallorossi allora avrà come primo compito quello di decidere il futuro dell’attacco giallorosso e, in caso di addio di Big Rom, le soluzioni potrebbero essere due: una interna e una esterna. Quella interna è legata a Tammy Abraham. L’inglese ha un contratto fino al 2026 e sul suo ingaggio influisce ancora il decreto crescita. I giallorossi però sanno che l’attaccante ha mercato in Premier League e potrebbero decidere lo stesso di sacrificarlo sul mercato e nel caso cercare un nuovo nome per l’attacco. La soluzione esterna – legata in ogni caso alla permanenza o meno di Abraham – al momento porta ancora a Parigi, a Hugo Ekitiké. Attaccante del PSG – che sta provando a piazzarlo sul mercato – è un colpo sostenibile sia per l’età, 22 anni a giugno, sia per i costi: valutato sui 15 milioni, ne guadagna 1.2 più bonus.