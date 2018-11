Perotti e Marcano, addio Roma: c’è il Villarreal

Calciomercato Roma, ipotesi Liga per Diego Perotti e Ivan Marcano: i due calciatori giallorossi fanno gola al Villarreal

Sarà una sessione di mercato particolare quella di gennaio per la Roma. Il direttore sportivo Monchi è al lavoro per individuare i rinforzi ideali per la formazione di Eusebio Di Francesco, ma deve fare i conti con alcuni calciatori in uscita: Diego Perotti e Ivan Marcano su tutti.

E spuntano nuove voci dalla Spagna: secondo quanto riportato da El Gol Digital, il Villarreal è pronto a mettere le mani sui due esuberi giallorossi. Il Sottomarino giallo è alla ricerca di innesti di qualità ed è pronto ad aprire il tavolo di trattative con la dirigenza capitolina.