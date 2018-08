Calciomercato Roma, ipotesi Liga per Diego Perotti: esterno sul taccuino di tre club, i giallorossi lo blindano

Accostato nel corso delle ultime settimane al Monaco, Diego Perotti continua a fare parlare in ottica calciomercato. L’esterno della Roma piace a diversi club esteri e, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, è finito nel mirino di tre spagnole: parliamo di Siviglia, Valencia e Villarreal.

Tre ipotesi stuzzicanti per l’argentino, che però ha sempre esternato la volontà di continuare la sua avventura in giallorosso prima di chiudere la carriera in patria con la casacca del Boca Juniors. E la Roma non ha intenzione di privarsi di lui: blindato almeno fino a gennaio, Di Francesco non perderà il suo numero 8…